FOTO – Fabian Ruiz lascia il Napoli? La sorella spaventa i tifosi

Yamila Ruiz, sorella di Fabian, nella serata di ieri ha pubblicato una foto che la ritrae a Napoli. Nulla di strano all’apparenza, ma a spaventare i tifosi è stata la didascalia: “Siempre habrà una parte de mi aquì”, ovvero “Una parte di me sarà sempre qui” in italiano.

Fabian Ruiz Napoli sorella

Futuro Fabian Ruiz: la sorella annuncia l’addio a Napoli?

Semplice messaggio d’amore per la città o messaggio di addio? Con contratto dell’ex Betis in scadenza nel 2023 una descrizione del genere non può che far presagire il peggio ai tifosi pertenopei. Dopo l’addio a zero di Lorenzo Insigne infatti ADL non vuole ripetere lo stesso copione anche con Fabian Ruiz, rinnovo oppure vendita.

L’ultimatum del patron azzurro consiste in un prolungamento di contratto di un anno, fino al 2024, con l’aggiunta di una clausola rescissoria; tuttavia ad oggi le parti sono distanti sia sulle cifre dell’ingaggio che su quelle della clausola. Nei commenti al post della sorella di Fabian ci sono tanti tifosi del Napoli che chiedono la permanenza ma anche tanti tifosi spagnoli che provano a convincere la famiglia Ruiz ad accettare le proprie squadre del cuore (Real Madrid e Barcellona su tutte).

Michele Larosa