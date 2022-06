Deulofeu-Napoli: c’è ancora distanza, ma un fattore può aiutare

Con l’eventualità sempre più incombente della partenza di Dries Mertens, il Napoli si prepara ad individuare i sostituti e i calciatori che possano strutturare una rosa all’altezza degli impegni della prossima stagione. Tra i nomi che ultimamente vengono accostati al Napoli, quello più realistico è Gerard Deulofeu, per il quale il club di De Laurentiis ha già avanzato un’offerta.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

L’Udinese aveva fissato il cartellino intorno ai 20-25 milioni, mentre il Napoli ha affermato di essere disposto ad arrivare fino a 18 milioni di euro. C’è ancora distanza dunque tra la domanda e l’offerta e le trattative in corso cercano di limare le discrepanze tra le parti per giungere alla definizione di un accordo. Non vi sono dubbi, invece, sulla volontà del giocatore, che si è già detto molto favorevole ad indossare la maglia azzurra.

Nonostante la distanza di 7 milioni (o meno, considerando un passo indietro dell’Udinese che può scendere a 20 milioni di richiesta), c’è ancora un fattore che può orientare la trattativa. Infatti, come riposta il Corriere dello sport, non sono ancora scesi in campo De Laurentiis e Pozzo, che più volte hanno concordato trattative venendosi incontro.