Brambati: “Offerta incredibile della Juventus a Koulibaly!” C’è la risposta del senegalese

Il calciomercato estivo, che inizia ufficialmente il prossimo 1° luglio, sta entrando nel vivo e non si parla di altro. Durante la trasmissione “Maracanà”, trasmessa su TMW Radio, è intervenuto il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati. L’ex difensore di Torino e Palermo ha parlato delle ultime notizie di mercato delle big italiane.

In particolare, oltre a parlare di Juventus e Inter, ha dichiarato che Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, avrebbe ricevuto e rifiutato un’importante offerta dei bianconeri. Le trattative per il rinnovo del senegalese sarebbero in alto mare, e nonostante un suo addio sia sempre più probabile, non saranno i rivali della Juventus la sua nuova squadra. Di seguito un estratto delle sue parole:

Napoli, Kalidou Koulibaly (Getty Images)

“Koulibaly ha rifiutato un’offerta incredibile dalla Juventus. Il giocatore, non il Napoli. Era un’offerta irrifiutabile, gli avevano offerto davvero tanto”.

“La proposta era arrivata solo al giocatore per il momento. Ha rifiutato, pare, perché non vuole tradire i tifosi del Napoli“.