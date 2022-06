Mertens offerto ad un’altra squadra in Serie A: la notizia

Sono diverse le voci che ruotano intorno alla figura di Dries Mertens e al suo rinnovo con il Napoli, che ad oggi sembra molto lontano. Il belga ha un contratto in scadenza al termine di questo mese e il suo futuro è ancora in bilico tra Napoli e nuove destinazioni.

La mail inviata dall’entourage del calciatore alla dirigenza azzurra chiedeva 4 milioni di stipendio, che sono stati rifiutati dal Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello sport, dopo tale rifiuto, il belga è stato offerto anche alla Roma.

FOTO: Getty Images, Mertens

Per scendere in campo con Mourinho l’attaccante azzurro numero 14 sarebbe disponibile a scendere a circa 3,5 milioni a stagione. Anche in questo caso, fattore determinante per definire lo stipendio è l’età del belga: i suoi 35 anni, sebbene il calciatore sia ancora in ottima forma, incidono particolarmente sulle possibili richieste stipendiali.

Tra Roma e Lazio, dunque, nella capitale non si disdegna un arrivo di Dries Mertens, che potrebbe prendere in considerazione l’una o l’altra squadra in caso di mancato rinnovo con il Napoli, che resta la sua priorità.

Oltre al fattore economico, da limare con la dirigenza azzurra c’è anche la questione relativa alla durata del contratto: l’entourage del calciatore chiede un biennale, mentre il Napoli offre il rinnovo per un solo anno.