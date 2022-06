Rinnovo o cessione per Meret? Il Napoli ha preso una decisione: le ultime

Rimane ancora molta incertezza in merito alla situazione portieri in casa Napoli. C’è dubbio infatti sia relativamente al futuro di David Ospina che su quello di Alex Meret, con il contratto del primo in scadenza a fine mese e quello del secondo in scadenza nell’estate prossima.

In questo momento, l’unica cosa che sembra certa è che uno dei due lascerà: Meret infatti ha posto come condizione per il suo rinnovo che gli venga concessa la garanzia di avere maggiore spazio che, evidentemente, non gli può essere data in caso di permanenza di Ospina, portiere che negli ultimi anni gli ha rosicchiato sempre più spazio.

Foto: Getty Images- Alex Meret

Nessun contatto per Meret: possibilità rinnovo più concreta

La permanenza di Meret, dunque, dipende da quella di Ospina e alcune squadre di Serie A potrebbero mettere gli occhi su di lui in caso di rinnovo del colombiano. In caso di addio di Ospina, invece, si potrebbe scegliere di dare una possibilità a Meret affiancandolo magari ad un portiere più esperto come Salvatore Sirigu.

Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, al momento squadre come Fiorentina e Torino non hanno ancora mostrato interesse per Meret, proseguono invece i dialoghi con il Napoli per il rinnovo.

La possibilità più concreta al momento sembra quindi quella di un addio di Ospina con Meret e Sirigu come nuovo tandem di portieri del Napoli.