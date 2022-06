L’agente di Koulibaly è a Roma: le ultime sul rinnovo del difensore del Napoli

Il contratto di Kalidou Koulibaly è in scadenza a fine giugno del prossimo anno, ma il difensore potrebbe lasciare il Napoli prematuramente a fronte di un’offerta significativa. Di contro, la società azzurra, per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione, vorrebbe giungere ad un accordo per il rinnovo e prolungare la sua permanenza in casa Napoli.

L’agente di Koulibaly è in Italia da un paio di giorni per questioni lavorative. È stato a Milano e poi da ieri è a Roma, geograficamente molto vicino a De Laurentiis, ma senza avere in programma alcun incontro. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport. Il quotidiano sottolinea come la figura del difensore numero 26 sia fondamentale all’interno di uno spogliatoio già orfano di Lorenzo Insigne.

FOTO: Getty Images, Koulibaly

Inoltre, Koulibaly è uno degli uomini di punta di Spalletti, che spinge affinché si giunga al rinnovo. Il quotidiano riporta che il difensore centrale ha declinato l’ultima offerta del Napoli, che prevedeva di prolungare il contratto con un quinquennale da 8 milioni lordi a stagione.

Ramadani, l’agente di Koulibaly, ha evidenziato che ad oggi non vi sono trattative con altri club, ma che sono in attesa di un’offerta da parte di De Laurentiis congrua all’esigenze del calciatore per scegliere la soluzione migliore.