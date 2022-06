Gaetano parla del Napoli: “Voglio dimostrarlo sul campo!”

Il giovane centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, dopo una splendida stagione alla Cremonese, ha realizzato contro il Lussemburgo il suo primo gol con la maglia della Nazionale italiana U21, alla sua seconda presenza da titolare. Il classe ’00 rientrerà nelle fila del Napoli dopo la sua esperienza in prestito in Serie B per la prossima stagione.

Gaetano si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello sport, pubblicata sull’edizione odierna, in cui ha parlato anche del suo futuro nel Napoli.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi sento pronto per il Napoli, ho voglia di dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa, però nel mercato tutto può succedere. Prima voglio fare queste due partite alla grande con la Nazionale, poi non so cosa succederà, vado 15 giorni in vacanza e poi ci penserò“.

FOTO: Getty Images, Gaetano

“Il tiro a giro di Insigne è un po’ più dall’esterno, il mio più centrale. Però alla fine quando segni basta che va dentro. Per l’addio di Insigne mi dispiace. Ha fatto anni bellissimi nei quali si poteva vincere il campionato più di una volta. Lasciare così è difficile“.

Ha parlato poi anche di Dries Mertens: “Ha dei colpi spettacolari. Nel 2018 ho fatto gli ultimi sei mesi in prima squadra: ho visto Mertens fare cose magnifiche. A volte di spalle si gira, fa il pallonetto, la giocata. Giocatore fantastico“.

“Sono un centrocampista offensivo, mezzala d’attacco, trequarti. A Napoli farei anche il centrale nel centrocampo a due“.