Splendida notizia per Ambrosino: in Nazionale!

Giuseppe Ambrosino è sicuramente l’uomo di punta del Napoli Primavera e le sue prestazioni sotto la guida di Frustalupi non sono passate di certo inosservate.

Il giovane classe 2003 è stato eletto anche come miglior attaccante del campionato Primavera, e il Napoli lo monitora con attenzione, anche in vista di possibili offerte in prestito tra club di Serie B e Serie C.

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, non mancano le soddisfazione per il giovane azzurrino che è stato confermato dal commissario tecnico dell’Italia Under 19, Carmine Nunziata, in vista del raduno per l’Europeo di categoria. La manifestazione si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1° luglio.

Il selezionatore ha fatto una prima scrematura dei 28 convocati, che per l’occasione sono passati a 24. La sera del 14 giugno, invece, il tecnico Azzurro sceglierà la lista finale dei 20 che parteciperanno alla rassegna europea.

Di seguito, l’elenco dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Fiumanò (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus, Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Omar Isaias Delpupo (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Justin Kumi (Sassuolo), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tomamso Baldanzi (Empoli), Leonardo Cerri (Juventus), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).