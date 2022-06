Di Lorenzo, l’agente svela: “Ha un sogno da realizzare con il Napoli”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni D Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, rilasciando alcune dichiarazioni circa il futuro del terzino della nazionale italiana. L’agente ha parlato di quello che potrà essere il proseguo dell’avventura del 22 azzurro.

Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate in diretta:

“Giovanni Di Lorenzo è molto legato alla società calcio Napoli, al presidente, alla città e non ha intenzione di andare via. Il suo desiderio è essere un giorno il capitano del Napoli, poi i desideri devono collimare con il volere della società. Di Lorenzo non ha la smania di andare via, sta bene non vive la situazione che invece sta vivendo in questo momento Politano, ha fiducia per cui resterà a Napoli “.

Di Lorenzo Politano Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La prossima sarà la quarta stagione di Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli. Ecco i suoi numeri con partenopei nella stagione appena terminata: 33 presenze in Serie A, condite da 4 assist e 1 gol.