Addio Politano? Il Napoli ha pronta una prima scelta dalla Serie A

Matteo Politano, dopo due stagioni in maglia azzurra, pare abbia chiesto la cessione alla dirigenza del Napoli e che sia deciso a scegliere una nuova destinazione. L’esterno destro dunque potrebbe prematuramente dire addio al club partenopeo, nonostante il suo contratto vada in scadenza a fine giugno del 2024.

Tra le alternative, l’edizione odierna della Gazzetta dello sport parla di Riccardo Orsolini, attaccante italiano classe ’97 attualmente impegnato con il Bologna. Secondo quanto riportato, il calciatore, che in questa stagione ha realizzato 6 reti e 3 assist in 29 presenze, sembra molto lontano dalla squadra rossoblù ed è prevista una sua cessione.

FOTO: Getty Images, Orsolini

In pole c’è il Sassuolo, che in caso di addio di Domenico Berardi, ad oggi sul mercato e nel mirino di diversi club di Serie A, vorrebbe puntare proprio su Orsolini. Ma il quotidiano parla anche del Napoli, che con la cessione di Politano potrebbe puntare proprio sul numero 7 del Bologna.

La squadra emiliana ha fissato come cifra per la cessione di Orsolini dai 12 ai 15 milioni, con l’obiettivo di tentare di portare in maglia rossoblù Miranchuk dall’Atalanta.