Politano chiede la cessione: due nomi in alternativa per il Napoli

Dal 2020 Matteo Politano gioca nelle fila del Napoli ed ha collezionato in questi anni 85 presenze e realizzato 17 gol, di cui 12 nello scorso anno e solo 5 in quello corrente, tra tutte le varie competizioni. L’esterno destro ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma le strade con la società azzurra potrebbero separarsi molto prima.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport sul quotidiano di oggi, infatti, il calciatore del Napoli classe ’93 ha chiesto al club la cessione, intenzionato a realizzare il proprio futuro altrove. Nel caso in cui le sue richieste vengano accettate, ovviamente, il ds Giuntoli si prepara a individuare dei validi sostituti.

FOTO: Getty Images, Politano

Il primo nome sul taccuino è l’ormai tanto chiacchierato Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus, che piace molto a De Laurentiis, andrà in scadenza a fine giugno e non gli dispiacerebbe trovare una destinazione in zona Champions League.

Ma non è l’unico nel ruolo che stuzzica l’interesse di Cristiano Giuntoli. Anche il croato Josip Brekalo, classe ’98, che ha terminato la sua esperienza in prestito al Torino ed è rientrato al Wolfsburg, non dispiacerebbe alla dirigenza azzurra. Il giovane attaccante, infatti, si è distinto particolarmente nel corso di questa stagione, realizzando 7 reti e 2 assist.