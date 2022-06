Petagna verso l’addio: quattro club di Serie A su di lui

È solo all’inizio il calciomercato del Napoli, che si prospetta come una delle sessioni più intense degli ultimi anni. Tante cessioni, tante scadenze e nuovi acquisti pronti a sopperire alle mancanze, in vista del sogno scudetto che è sempre in cima ai pensieri dei tifosi del Napoli e della Champions League da giocare, che richiede un maggiore ricambio.

Tra coloro che potrebbero salutare il capoluogo campano, vi è Andrea Petagna, punta centrale classe ’95 che ha trovato non molto spazio nel Napoli di quest’anno con Osimhen e Mertens in prima linea. 24 presenze, 3 reti e 1 assist per lui in questo campionato di Serie A 2021/22.

FOTO: Getty Images, Petagna

Non sconvolge, dunque che l’attaccante, ancora giovane, voglia trovare una destinazione nuova in cui gli venga dato maggiore spazio. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2024, ma su di lui ci sono diversi club di Serie A, che potrebbero essere intenzionati ad acquistarlo.

In particolare, l’edizione odierna de Il Mattino, parla di Monza e Cremonese, le due promosse dalla Serie B, che apprezzerebbero Petagna come rinforzo per affrontare la Serie A, e Salernitana e Sampdoria, pronte a riscattarsi dagli esiti di questo campionato e salire in classifica.