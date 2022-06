Zoff sicuro: “Meret è in vantaggio su Ospina per un motivo”

Ospina o Meret? È questo il dubbio amletico che tormenta il Napoli già dai tempi di mister Carlo Ancelotti, a causa della seguente rivoluzione tra i pali del post Reina. Ora più che mai però la società campana dovrà prendere una decisione finale, la quale determinerà il destino di uno dei due portieri che dovrà dire addio.

Il colombiano vanta di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, sul quale ancora non c’è uno spiraglio di luce sul rinnovo. Proprio come ha riportato quest’oggi La Gazzetta dello Sport, la quale indica che ci sia pessimismo all’interno della trattativa che risulta ancora distante.

Situazione diversa invece per Alex Meret, sul quale la squadra di Spalletti potrebbe affidargli un posto da titolare che sarebbe l’unica richiesta dell’ex Udinese. Il giovane portiere, per il rinnovo, ha infatti richiesto solo delle certezze che lo vedrebbero da titolare fisso nell’undici azzurro.

Zoff su Meret: “Le gerarchie sono ridicole”

Anche se agli sgoccioli, il Napoli non ha ancora preso una decisione su quale sarà il suo portiere di fiducia ma, mentre riflette sulla scelta per schiarire ogni dubbio, anche un ex ha voluto esprimere il suo parere.

Si tratta dell’ex portiere di Napoli e Juventus Dino Zoff, il quale è intervenuto a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare a punto della situazione Ospina-Meret. Di seguito quanto riportato:

“Meret rinnova per cinque anni? Lui è una promessa che ha già dimostrato di cosa è capace, ha solo l’esigenza di giocare e se lo farà al Napoli andrà benissimo così. Questo lo dissi già un anno fa, adesso dipende pure dal caso Ospina: la sua è senza ombra di dubbio una concorrenza straordinaria ma sicuramente il futuro pende dalla parte di Meret per la giovane età“.

“Non sono dell’idea che due portieri di uguali capacità possano stare nella stessa rosa, altrimenti si rischia di non capirci nulla. Le gerarchie sono ridicole, se un portiere non gioca c’è una breve sostituzione in caso di infortunio o squalifica. Ma di sicuro non c’è la necessità di riposare”.