Pessimismo sul rinnovo di Ospina: il Napoli ha pronta la soluzione

Ancora dubbi sul portiere del Napoli dell’anno prossimo, con Ospina e Meret in bilico e rinnovi che tardano ad arrivare. Specialmente per quanto riguarda il colombiano la situazione sembra essere giunta ad un momento di stallo con l’entourage del portiere che opta per il silenzio.

L’edizione odierna della Gazzetta dello sport riporta che c’è ancora distanza tra la domanda e l’offerta per David Ospina e che la trattativa tarda a trovare una svolta. Il portiere del Napoli è in attesa di ricevere altre proposte per poter ponderare al meglio una decisione e valutare il proprio futuro.

FOTO: Getty Images, Ospina

In caso di mancato rinnovo, con il contratto in scadenza il 30 giugno, il Napoli ha preparato la soluzione. Se Ospina non manifesta l’intenzione di voler restare nel club azzurro, la società punterà su Meret, che otterrebbe in tal modo la garanzia di giocare di più che attendeva.

Il quotidiano sottolinea inoltre che come secondo portiere si valuterebbe lo svincolato Salvatore Sirigu, qualora accettasse un ingaggio in linea con la politica di riduzione dei costi attuata da De Laurentiis. In alternativa sono già state sondate delle piste estere per prendere un portiere puntando sul risparmio, adottando il decreto crescita.