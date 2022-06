Napoli-Ostigard, affare ad un passo: cosa manca tra le due parti

Colpi di scena a parte, la conferma di Axel Tuanzebe sembrerebbe quasi del tutto scartata e questo costringerebbe il Napoli a tentare un colpo in entrata.

Con il futuro in bilico di Kalidou Koulibaly – in scadenza nel 2023 – gli azzurri hanno una necessità maggiore di rafforzare il reparto, onde evitare eventuali beffe nel corso della stagione. Allora il Napoli cerca di non perdere tempo e, mettendosi subito all’opera, starebbe ad un passo per chiudere una nuova trattativa di mercato che regalerebbe un nuovo difensore a Luciano Spalletti.

Per rafforzare la difesa, è stato individuato Leo Skiri Ostigard che andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Axel Tuanzebe di rientro al Manchester United. Si tratta di un difensore centrale forte fisicamente e difficile da superare nel corpo a corpo. Il calciatore ha brillato all’interno del Genoa, dove si è messo in mostra davanti la corte partenopea, la quale ora dovrà trattare col Brighton dopo la fine del prestito rossoblù.

Leo Ostigard (Photo by Getty Images)

Napoli-Ostigard, la distanza col Brighton

A quanto pare, come riferito da Sky Sport, le due società non sembrerebbero molto distanti: a tenere ancora ferma la trattativa è la differenza di un milione e mezzo tra la proposta partenopea e la richiesta inglese, la quale però potrebbe appagarsi da uno sforzo da parte del club di De Laurentiis.

Il Napoli potrebbe cedere alle richieste del Brighton, dando un tocco in più nel reparto difensivo che andrebbe a completarsi con la buona tecnica e grande grinta del norvegese. Ci sono diverse voci che vedrebbero quasi in dirittura d’arrivo la trattativa, come confermato anche da Gianluca Di Marzio in questi giorni.