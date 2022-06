Napoli Femminile: il club ha scelto il nuovo presidente

La stagione del Napoli Femminile non si è conclusa nel migliore dei modi, con l’epilogo amaro della retrocessione in Serie B nell’ultimo match in casa contro il Pomigliano. La formazione azzurra ha subito contro le granata un pesante 1-3, che ha messo un punto all’esperienza in Serie A. Al seguito di ciò, il presidente Raffaele Carlino ha presentato le sue dimissioni.

Si è svolta questa mattina l’assemblea dei soci del Napoli Femminile che ha eletto presidente Alessandro Maiello che, oltre ad essere stato nelle ultime stagioni il presidente del settore giovanile, è socio e sponsor del club attraverso il marchio Idea Bellezza.

Lello Carlino è stato nominato presidente onorario mentre restano confermati nelle rispettive cariche il vicepresidente Luigi Rapullino, l’amministratore delegato Francesco Tripodi ed il consigliere Luciano Cimmino. Azzerate tutte le cariche tecniche, eccezion fatta per quella di direttore generale che sarà ancora ad appannaggio di Marco Zwingauer.

Nelle prossime settimane verranno definite le restanti cariche tecniche. L’assemblea dei soci ha inoltre deliberato la partecipazione alla Serie A nell’eventualità in cui si palesi la possibilità di un ripescaggio.