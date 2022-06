De Laurentiis dà il benvenuto al nuovo direttore de “Il Mattino”: possibile indizio sulla richiesta di Mertens?

La notizia riguardante la richiesta economica fatta da Dries Mertens alla società azzurra per rinnovare il proprio contratto e proseguire in maglia azzurra è il tema rovente della giornata odierna in casa Napoli.

L’annuncio è stato lanciato questa mattina in prima pagina dal quotidiano Il Mattino. Le cifre richiesta dal folletto belga sono molto elevate e al di fuori dei parametri economici della società. Il numero quattordici azzurro, pare, abbia presentato una richiesta di circa 4 milioni di euro a stagione più eventuali bonus legati alle prestazioni individuali e ai traguardi di squadra.

Dries Mertens Napoli (Getty Images)

A questo punto il rinnovo di Dries Mertens pare sempre più lontano e sembra che le strade si separeranno.

La SSC Napoli non ha smentito la notizia riportata di questa mattina dal quotidiano, ma attraverso un tweet sulla propria pagina Twitter ufficiale, ha dato il benvenuto proprio al nuovo direttore del Mattino. Negli ultimi giorni, infatti, nella redazione de Il Mattino c’è stato un nuovo insediamento; il giornalista Francesco De Core è il nuovo direttore del quotidiano partenopeo.

Di seguito il tweet della società azzurra: