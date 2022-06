Mimmo Malfitano, storico giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare la delicata situazione legata al rinnovo di Dries Mertens.

In giornata è stata diffusa la notizia sulla nuova proposta formulata da Dries Mertens al Napoli per rinnovare il contratto e rimanere in azzurro: 4 milioni di euro più bonus. Un fulmine a ciel sereno in casa azzurra con una richiesta fuori dai parametri economici della società, che si è imposta di ridurre il monte ingaggi.

Dries Mertens – Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Malfitano, chiamato a commentare la situazione, si è così polemicamente espresso: “Ma di cosa parliamo? Parliamo di un calciatore che sarebbe un comprimario. Sin dall’inizio di tutta questa discussione si è capito che le parti difficilmente si sarebbero ritrovate. Ho l’impressione che De Laurentiis già sapesse della richiesta di Mertens, tant’è che più volte ha ribadito che si erano incontrati e che stava al calciatore decidere se accettare la proposta della società. Quelle cifre non gliele dà nessuno in Italia, men che meno la Lazio“.