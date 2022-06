Futuro in bilico per Fabian Ruiz, Lo Monaco fa un nome a sorpresa per sostituirlo: “Prenderei lui”

La situazione contrattuale di Fabian Ruiz risulta molto spinosa in casa Napoli. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023, ma gli azzurri non hanno alcuna intenzione di perdere a parametro zero un giocatore dal valore assoluto come Fabian.

Proprio per questo motivo, per il futuro del classe ’96 le strade percorribili sono due: il rinnovo con il Napoli oppure la cessione in questa sessione di mercato.

Mercato Napoli Nicolas De La Cruz (Getty Images)

A tal proposito, ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto il dirigente Pietro Lo Monaco che ha proposto un nuovo nome per sostituire Fabian Ruiz qualora dovesse partire.

Si tratta di Nicolas De la Cruz, centrocampista uruguaiano classe ’97 del River Plate. Predilige il ruolo da trequartista, ma all’occorrenza può giocare anche da centrocampista centrale. In carriera con la maglia del River Plate, ha siglato 9 reti in 67 match disputati.

Di seguito le sue parole:

“Per sostituire Fabian ci sono tantissimi giocatori, fermarsi su determinati giocatori è inutile, ma io vi faccio un nome: De la Cruz del River Plate, classe ‘97“.