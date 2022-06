Italia Under 21: esordio in azzurro per Zanoli

Oltre a Gianluca Gaetano, che nel corso del match ha siglato la rete del 3-0, c’è spazio anche per la soddisfazione del terzino del Napoli, Alessandro Zanoli, in Italia-Lussemburgo.

Alla sua prima convocazione con la selezione under 21, guidata dal commissario tecnico Paolo Nicolato, l’esterno classe 2000 è entrato sul terreno di gioco al posto di Andrea Cambiaso.

Trenta minuti in campo, più i cinque di extra-time, in cui Zanoli ha avuto la possibilità di mettersi in mostra anche con la maglia azzurra, premio di una stagione che lo ha visto per certi tratti anche protagonista con il Napoli, complice anche l’infortunio del suo compagno di reparto Giovanni Di Lorenzo.

Il match è terminato poi sul risultato di 3-0, con gli azzurrini che restano in testa al girone F, valido per le qualificazioni degli Europei di categoria.

Il calciatore, di recente in conferenza stampa, ha dichiarato a proposito del suo futuro: “Il mio obiettivo è restare a Napoli, poi dipende anche dalla società e non solo da me. Mister Spalletti fin dai primi giorni di ritiro mi ha dato fiducia, dimostrandolo nella partita con l’Atalanta e poi in quella contro la Fiorentina. Crede nell’impiego dei giovani, basta far vedere il tuo valore in allenamento, poi lui ha il coraggio di metterti in campo”.