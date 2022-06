Tutte le cifre e i bonus richiesti da Mertens per rinnovare con il Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino ha dato spazio, in prima pagina, alle esorbitanti richieste di Dries Mertens per rinnovare il suo contratto con il Napoli.

Le richieste sono arrivate direttamente da Bruxelles, durante il fine settimana, prima al telefono e poi via mail, con il belga che chiede quattro milioni netti a stagione per due anni.

Una proposta senz’altro elevata, con l’amarissimo retrogusto di rottura. Impossibile, infatti, trovare un accordo a queste condizioni.

Come se non bastasse, Mertens avrebbe chiesto anche una serie di bonus legati a gol e assist, al piazzamento in campionato e nelle coppe fino a quello per l’eventuale vittoria dello Scudetto.

Oltre a ciò, spunta anche una commissione da centinaia di migliaia di euro per l’agenzia di Bruxelles al momento della firma.

In questa stagione Ciro ha segnato 11 reti, che sommate a quelle realizzate nelle precedenti otto stagioni lo portano a 148 gol con la maglia del Napoli. E anche solo ipotizzare di perdere così, all’ultima curva, il miglior realizzatore di sempre, non può che dispiacere ai tifosi che già con Lorenzo Insigne hanno dovuto salutare un pezzo di storia azzurra.