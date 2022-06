Caos Salernitana: Iervolino attacca Sabatini, c’entra Cavani

Non è certo passata inosservata la burrascosa separazione tra Walter Sabatini e la Salernitana, poco dopo il raggiungimento della tanto agognata salvezza all’ultima giornata.

Un addio che ha fatto discutere e che certamente non smetterà di farlo, anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti direttamente coinvolti nella vicenda.

Ai microfoni di La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha pubblicamente attaccato Sabatini, usando come argomento d’accusa anche Edinson Cavani.

FOTO: Getty – Cavani Manchester United

Si è parlato, infatti, dell’interesse dei granata verso l’ex attaccante del Napoli, smentito però dall’ex direttore sportivo. Queste le parole di Iervolino:

“Se io voglio un giocatore, lo compro. Non è che lui (Sabatini, ndr) poteva bocciare un mio acquisto. Questa è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini: lui proponeva, io decidevo“.

In generale, non sono mancate le frecciatine verso l’ex dirigente:

“Sabatini pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare la commissione di Coulibaly, ma io non accetto queste storture. Si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail“.

FOTO: Getty – Salernitana Sabatini

Poco dopo è arrivata la risposta di Sabatini a Radio Rai:

“Si doveva festeggiare ma è stato fatto il mio funerale: poco male, io sono immortale e andrò avanti. Se Iervolino mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me: nessuno si è mai azzardato a farlo in 30 anni”.