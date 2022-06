Piaceva al Napoli: Senesi è l’obiettivo di un’altra top di Serie A

Marcos Senesi era un obiettivo di mercato del Napoli la scorsa stagione. Anche a gennaio gli azzurri provarano un approccio con il Feyenoord per il difensore argentino che, però, non è mai stato considerato davvero in vendita. Per questo, poi, gli azzurri si fiondarono su Axel Tuanzebe che non ha portato apporto alla squadra di Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli Senesi (Getty Images)

Senesi, niente Napoli: piace all’Inter se parte Bastoni

Il Napoli, poi, ha mollato la presa su Marcos Senesi, anche per le richieste economiche del calciatore e del Feyenoord. Ha anche disputato la finale di Conference League contro la Roma e il suo valore è aumentato ancora in questa stagione.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter rischia di perdere Alessandro Bastoni che piace molto al Tottenham di Antonio Conte. E i nerazzurri hanno messo nel mirino Marcos Senesi, mancino e classe ’97 dal futuro roseo come quello del difensore italiano. Nei prossimi giorni si delineerà il futuro di Bastoni e poi l’Inter valuterà se affondare o meno il colpo.