Napoli, addio Ounas: obiettivo in Serie A, affondo in settimana

Adam Ounas è l’esubero principale del Napoli in attacco. L’algerino ha inciso pochissimo nell’ultima stagione agli ordini di Spalletti e ha vissuto – nel completo – una stagione ricca di infortuni e di poche presenze.

Adam Ounas Monza (Getty Images)

Calciomercato Napoli: Ounas piace al Monza

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha messo Adam Ounas nel mirino. Il club brianzolo è alla prima esperienza in Serie A e il presidente ha già annunciato grandi colpi per restare nel massimo campionato e provare a stupire tutti.

Il nome di Ounas risuona nelle casse del Monza già dallo scorso gennaio e ora, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, si vuole provare a chiudere il colpo.

Galliani stima e apprezza molto Ounas e in settimana potrebbe esserci l’affondo decisivo con il Napoli per provare a chiudere la trattativa. L’algerino ha il contratto in scadenza nel 2023 e la società azzurra vuole cederlo a titolo definitivo: servono tra i 5 e gli 8 milioni per l’addio del classe ’96.