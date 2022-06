Calciomercato Napoli, colpo in stand-by: distanza siderale sulle cifre

Il calciomercato del Napoli ha già visto una lista molto folta di nomi che interessano a Cristiano Giuntoli per la prossima stagione. Ci sono diversi calciatori che sembrano sul piede di partenza e la società sta già valutando i profili giusti per un’eventuale sostituzione.

Uno dei primi nomi sulla lista mercato del Napoli è sicuramente quello di Antonín Barák. Il trequartista del Verona ha messo in mostra tutte le sue qualità nell’ultima stagione e sembra pronto al definitivo salto di qualità.

Barak Napoli (Getty Images)

Mercato Napoli: distanza tra domanda e offerta

Il Napoli ha chiesto informazioni al Verona per Barák e ha anche mosso i primi passi concreti che si sono tramutati in offerta. Il club scaligero, però, ha risposto con un 2 di picche. Setti ha deciso di vendere i suoi pupilli solo a cifre irrinunciabili.

Secondo quanto riferito da L’Arena, quotidiano molto vicino alle vicende del Verona, il Napoli si è spinto fino a 12 milioni per Barák, ma Setti ne chiede 20. Distanza importantissima che difficilmente potrà essere colmata, se non con un grande sforzo da una o dall’altra parte. Barák è ancora un nome che piace a Giuntoli ma l’affare è in stand-by e rischia di arenarsi.