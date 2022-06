Altro che addio, spunta un’importante novità sul futuro di Ospina

David Ospina è stato un calciatore fondamentale quest’anno per il Napoli, complici sicuramente le sue ottime prestazioni, ma anche il fatto di essere uno dei pilastri all’interno dello spogliatoio. Proprio per questi motivi il portiere colombiano è stato preferito sempre da mister Spalletti rispetto al compagno Meret.

Napoli’s Colombian goalkeeper David Ospina jumps to block the ball during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Secondo il noto giornalista di calciomercato, Alfredo Pedullà, la presenza di uno esclude quella dell’altro. A quanto pare le percentuali di permanenza di Ospina fino alla settimana scorsa erano intorno al 30%, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata una lieve impennata, dato che l’offerta del Napoli per il rinnovo pare essersi alzata fino a 3 milioni annui.

Il portiere classe ’88 non ha firmato ancora nessun contratto per definire il suo futuro. L’estremo difensore stando a quanto riportato, dà precedenza al Napoli che però deve risolvere anche la questione Meret, data la scadenza del contratto nel 2023. Quest’ultimo potrebbe rinnovare in caso di addio di Ospina, ma nello stesso tempo è reduce da una stagione decisamente complicata e Vicario resta alla finestra come possibile alternativa.