Kvaratskhelia, l’ex allenatore: “È un talento puro, sta migliorando su un aspetto”

Khvicha Kvaratskhelia sarà un nuovo calciatore del Napoli e prenderà il posto di Lorenzo Insigne. Ai microfoni de Il Mattino, il suo ex allenatore Jurij Pavlovič Sëmin ha raccontato il prossimo acquisto azzurro (Sëmin lo aveva allenato ai tempi del Lokomotiv Mosca). Di seguito quanto evidenziato:

“Che cosa mi piace di Khvicha? Intanto è un giocatore straordinario, un talento puro. Vive per il calcio, si vede che ha passione. Suo padre è stato un calciatore professionista e senza dubbio gliene ha trasmessa molta.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

La sua miglior qualità? Ha il dribbling nel sangue, gli piace saltare gli avversari e puntare verso la porta. Poi è fortissimo con entrambi i piedi, anche se chiaramente con il destro è più pericoloso. Sta migliorando molto sui calci piazzati.

Com’è fuori dal campo? Sa che cosa vuol dire la parola disciplina, segue l’allenatore ed è molto rispettoso verso i compagni più esperti, da cui accetta volentieri qualche consiglio. Da questo punto di vista è georgiano al 100%.

Spalletti? Sono contento che sarà proprio Luciano ad allenarlo, lo stimo sia come professionista che come uomo. Con lui Kvaratskhelia non potrà far altro che migliorare sotto ogni aspetto. Spero di poter venire a Napoli un giorno per poterlo vedere con la maglia azzurra“.