Italia, Mancini annuncia la formazione titolare per la sfida con la Germania: le scelte su Di Lorenzo e Politano

Questa sera, l’Italia andrà in scena allo Stadio Dall’Ara di Bologna, per l’esordio in Nations League contro la Germania. Dopo la debacle mondiale e la pesante sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina, gli azzurri di Roberto Mancini sono chiamati ad una reazione d’orgoglio.

Matteo Politano Nazionale (Getty Images)

Il ct azzurro, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport a poche ore dal calcio d’inizio e ha annunciato la formazione titolare che scenderà in campo questa sera.

Politano sarà titolare nel tridente insieme a Pellegrini e Scamacca. Di Lorenzo, invece partirà dalla panchina. Il tecnico ex Inter ha anche analizzato il momento difficile che sta vivendo il calcio italiano.

Di seguito le sue parole:

“Stasera l’Italia deve fare la sua partita, cercare di mettere in difficoltà la Germania, non sarà così semplice noi dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene”

Il tecnico ha parlato anche di Frattesi che questa sera scenderà in campo dal primo minuto: “È diverso tempo che gioca in campionato, è già stato con noi è un centrocampista completo, che deve crescere, deve fare esperienza internazionale però è un giocatore con caratteristiche importanti, duttile”.

Serata importante per Mancini che stasera toccherà quota 50 panchine con la nazionale; il commento del ct: “Poteva essere un po’ meglio. 50 presenze da ct sono tante, fa piacere e vanno festeggiate un po'”.

Sulla mancata qualificazione al mondiale: “Il calcio è questo, non meritavamo di andar fuori e siamo andati fuori, dobbiamo accettarlo, Lo sport è questo. Siamo tutti un po’ delusi ma dobbiamo pensare al futuro ma ce la metteremo tutta. Io ho sempre fiducia nei giovani”.