Calciomercato Napoli, occhi in casa Roma: è il pupillo di Mourinho

Il Napoli è già molto attento alle vicende del calciomercato. Gli azzurri intendono migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti con colpi non eccessivamente dispendiosi ma utili alla causa.

Cristiano Giuntoli ha già lavorato per portare a Castel Volturno volti giovani e dal futuro roseo (Kvaratskhelia e Olivera), ma non sono da escludere anche nomi più esperti e già noti al grande calcio.

Sergio Oliveira Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli: piace Sergio Oliveira

Il Napoli sta seguendo anche diversi centrocampisti, visto che i calciatori già in rosa non sono ancora certi di restare in azzurro. Il nome che stuzzica molto Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti è quello di Sergio Oliveira. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur di fichajes.net.

Il portoghese, che ha disputato gli ultimi 6 mesi alla Roma, non è certo di restare in giallorosso e un eventuale addio potrebbe portare il Napoli a tentare l’assalto. Oliveira è solo in prestito con diritto di riscatto ma la Roma non ha ancora deciso se riscattarlo o meno dal Porto.

La cifra per il riscatto è fissata a 13 milioni di euro e proprio questo mette a repentaglio la permanenza agli ordini di Mourinho. Lo Special One, proprio nella giornata di ieri dall’Università di Lisbona, ha ribadito che Oliveira è un calciatore fondamentale per lui ma che ci sono delle difficoltà per trattenerlo.