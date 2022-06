Scambio Luis Alberto-Zielinski, trattativa complicata per tre motivi

Il Napoli, dopo la conquista della Champions League, dovrà riuscire a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il primo anno di Spalletti porta con sé tanta consapevolezza e qualche rimpianto, soprattutto in ottica Scudetto. Sarebbe bastato poco agli azzurri per giocarsela fino all’ultimo e rendere reale il sogno tricolore.

Il calciomercato, si sa, può essere un crocevia fondamentale per analizzare obiettivi e scelte delle società. In ottica calciomercato ha lasciato tutti a bocca aperta l’indiscrezione riguardante lo scambio Luis Alberto-Zielinski. Azzurri e biancocelesti potrebbero trovare un accordo per dare nuova linfa ai due fantasisti ma, come scrive quest’oggi Repubblica, la trattativa è molto complicata.

Lazio’s Spanish midfielder Luis Alberto (R) controls the ball under pressure from Napoli’s Polish midfielder Piotr Zielinski during the Italian Serie A football match Napoli vs Lazio Roma on January 20, 2019 at the San Paolo stadium in Naples. (Photo by Carlo Hermann / AFP) (Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

Il quotidiano ha individuato tre motivi per cui lo scambio alla pari sarebbe molto difficile da portare a termine. In primo luogo, tra i due intercorre una differenza di due anni: 30 per lo spagnolo, 28 per il polacco. C’è poi una cospicua differenza d’ingaggio: Zielinski guadagna al momento 4,2 milioni di euro, Alberto 2,5. La valutazione del cartellino, poi, pende a favore del polacco: ad oggi il presidente del Napoli valuta quello di Zielinski ben 60 milioni, decisamente di più di quello di Luis Alberto.