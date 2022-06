Con ben 7 gol, Victor Osimhen è il giocatore di Serie A ad aver totalizzato il maggior numero di reti di testa, scavalcando giocatori del calibro di Immobile (6) e Vlahovic (5), quest’ultimo a pari merito con Destro (5).

Il nigeriano, arrivato in Italia nel 2020, si era presentato come un giocatore dalle grandi doti fisiche, in grado di bruciare chiunque con il suo scatto e la sua progressione. Una qualità che invece è emersa solo sotto la guida di Spalletti è quella del colpo di testa. Dimostrando quindi non solo capacità balistiche ma anche tempismo.

FOTO: Getty – Ruiz Rrahmani Vlahovic Napoli Fiorentina

Nel corso della stagione questa abilità del Napoli di sfruttare i centimetri di Osimhen sono state fondamentali, vedi al 90esimo contro il Cagliari per il gol del pareggio, oppure contro il Torino con il gol di Victor valso l’1-0 sui granata.

Non solo il 9, ma anche i suoi compagni sono stati in grado di sfruttare le palle inattive ideate dal Spalletti e dal suo staff, come il gol di Elmas a Milano contro il Milan, o il gol di Politano su punizione indiretta contro l’Atalanta oppure quello di Rrahmani a Firenze. Gli schemi da palla inattiva sono stati una vera e propria arma letale per gli avversari del Napoli.

Lorenzo Golino