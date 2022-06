Futuro Cavani: spunta una destinazione a sorpresa per il Matador

Edinson Cavani e il Manchester United si sono detti ufficialmente addio. Dopo la conferma arrivata tramite il canale social del club inglese, “El matador” è pronto ad una nuova avventura che con ogni probabilità sarà lontano dall’Inghilterra.

SSC Napoli’s (from left) Paolo Cannavaro, Edinson Cavani and Lorenzo Insigne celebrate the qualification to the Uefa Champions League at the end of the Italian Serie A football match SSC Napoli vs Siena at San Paolo Stadium in Naples on May 12, 2013. AFP PHOTO / ROBERTO SALOMONE (Photo credit should read ROBERTO SALOMONE/AFP via Getty Images)

Il calciatore uruguaiano infatti, a 35 anni compiuti, sta valutando con calma la sua prossima destinazione. Dopo esser stato accostato più volte alla Salernitana di Iervolino o ad un suo possibile ritorno a Napoli; dalla Spagna sono sicuri invece che l’attaccante classe ’87 non farà ritorno in Italia.

È quindi certo il fatto che nel suo futuro non ci sarà la Serie A. Secondo quanto svelato da “El Chiringuito”, l’ex PSG e Napoli tra le altre sembra intenzionato ad approdare in Spagna. Dopo le sue esperienze in Francia, Italia e Inghilterra, potrebbe dunque arrivare il momento della La Liga.

Tra i vari club interessati a Cavani, ci sarebbero l’Atletico Madrid di Simeone, il Siviglia e il Villarreal. In quest’ultima ritroverebbe un altro ex azzurro, ovvero Raul Albiol.