Calciomercato Napoli, il Milan piomba sull’azzurro: i dettagli

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo. Gli azzurri hanno già messo a segno il doppio colpo Olivera–Kvaratskhelia, riscattato Anguissa e rinnovato il contratto di Juan Jesus. Ci sono ancora tante situazioni da sistemare così come molte sono le trattative da tenere sotto controllo per le eventuali cessioni.

Calciomercato Napoli Elmas Milan (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Elmas piace al Milan

Il Milan ha messo Eljif Elmas nel mirino per il calciomercato estivo. I rossoneri, freschi vincitori dello Scudetto, vogliono migliorare la trequarti e stanno valutando il nome del macedone azzurro.

Secondo quanto riferito da TMW, infatti, i numeri di Elmas della scorsa stagione (7 gol e 6 assist) hanno drizzato le antenne di mercato dei rossoneri che vorrebbero provare ad intavolare una trattativa nelle prossime settimane.

Per Spalletti, Elmas è a tutti gli effetti un co-titolare, essendo il terzo calciatore del reparto offensivo per minutaggio. Ancora molto giovane e con il contratto in scadenza nel 2025, il macedone non è sulla lista trasferimenti, a meno di offerte irrinunciabili.