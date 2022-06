A Wall Street si parla del Napoli: la clamorosa idea degli investitori!

Con la cessione delle quote da Paul Singer a Gerry Cardinale per il Milan, gli investitori americani sono diventati sempre più attivi sul mercato delle squadre di Serie A. Acquisire un top club italiano, infatti, sembra un’ottima opportunità di investimento per gli imprenditori oltreoceano che a Wall Street dibattono sui possibili affari.

De Laurentiis Napoli

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello sport, nella borsa più importante del mondo, investitori e tifosi del Napoli da settimane stanno cercando di convincere Paul Singer ad investire nel club azzurro. L’imprenditore statunitense, fondatore e partner del fondo Elliott Management Corporation, ha infatti appena ceduto le quote di maggioranza dell’AC Milan a Cardinale.

L’idea proposta è quella di uscire completamente dal club rossonero e provare un’altra strada puntando sul Napoli. La società di De Laurentiis però non è sul mercato: la cessione della SSC Napoli potrebbe realizzarsi solo a fronte di una folle offerta oltremisura che il patron azzurro non potrebbe rifiutare. Nulla di concreto per il momento, ma la Serie A italiana stuzzica e non poco i top imprenditori statunitensi.