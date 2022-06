Gattuso verso il Valencia: valanga social contro il tecnico, i tifosi protestano

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia. L’ex tecnico del Napoli tornerà in panchina dopo quasi un anno di assenza dai campi da calcio. La reazione dei tifosi del club spagnolo alla notizia del suo ingaggio, però, non è stata delle migliori.

Come già accadde lo scorso giugno al Tottenham, anche stavolta Gattuso è stato preso di mira per aver pronunciato in passato alcune frasi considerate misogine, razziste e omofobe. Proprio quando l’ufficialità del suo arrivo a Londra sembrava ad un passo, il presidente del Tottenham, Daniel Levy, decise di far sfumare la trattativa. Le proteste dei tifosi sui social con l’hashtag #NoGattuso fecero il giro del mondo.

La nuova esperienza del tecnico calabrese al Valencia deve ancora entrare nel vivo, ma buona parte dei supporters della squadra spagnola sembrano essere insoddisfatti del suo arrivo. A riportarlo è il quotidiano sportivo Superdeporte.

Gennaro Gattuso, Valencia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’ex vicepresidente del Valencia e portavoce della piattaforma “Marea Valencianista”, Miguel Zorío, attraverso una dichiarazione pubblica ha voluto incoraggiare i tifosi valenciani a unirsi contro l’ingaggio di Gattuso, nello stesso modo in cui fecero i sostenitori del Tottenham circa un anno fa.

Nella nota inviata ai media, Zorío avrebbe precisato che Gattuso “non è stato assunto per i suoi commenti contro donne, omosessuali e giocatori neri”. Nel mirino alcune frasi pronunciate da Rino nel corso della sua carriera, come nel 2013, quando Berlusconi chiese a Galliani di dividere le responsabilità con sua figlia Barbara. “Per qualcuno come Galliani dovrebbe esserci più rispetto. Non riesco a vedere davvero le donne nel calcio. Non mi piace dirlo, ma è così”, fu il commento di Gattuso.

Una delle dichiarazioni citate da Zorío per impedire a Peter Lim di mettere a capo della squadra un allenatore definito “retrogrado” riguarda i matrimoni gay: “Il matrimonio in chiesa deve essere tra uomo e donna, anche se siamo nel 2008 e ognuno fa quello che vuole. Io credo nell’istituto della famiglia da quando sono piccolo e per qualcuno che ha fede il matrimonio omosessuale è molto strano“. Parole che risalirebbero al 2008, quando Gattuso militava nei Rangers.

Rino viene anche criticato per i suoi commenti dopo che Kevin-Prince Boateng abbandonò una partita del Milan nel 2013 per insulti razzisti da parte dei tifosi della Pro Patria. Il suo commento fu il seguente: “Quante volte i giocatori bianchi sono stati fischiati? È successo a me, ma non gli do molta importanza”.

Miguel Zorío vuole che tutti i politici, dal sindaco al presidente della Generalitat, tutti i rappresentanti dei gruppi politici di Valencia, il parlamento, il vicepresidente del Consiglio, il vicesindaco di Valencia, i consiglieri e gli assessori, prendano pubblicamente posizione contro Gattuso che, tra le altre cose, nega il ruolo delle donne nel calcio di oggi.

Nel frattempo, sui social sarebbe partito l’hashtag con le consonanti del suo cognome invertite: #NOAGATUSSO.