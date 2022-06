Chi è Singer Elliott, l’uomo che potrebbe comprare il Napoli

Si vocifera negli ultimi giorni un possibile interessamento a Wall Street nei confronti del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo avrebbe attirato l’attenzione degli investitori statunitensi, sempre più affascinati da possibilità di inserimento nel contesto del calcio italiano. Con la cessione delle quote di maggioranza da Paul Elliott Singer a Gerry Cardinale, l’AC Milan ha un nuovo proprietario, facente sempre parte della cerchia dei big di Wall Street.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe richiesto, non è chiaro ancora se in termini provocatori, scherzosi o con un fondo di serietà, 2 miliardi di euro, mettendo sul banco sia il Napoli, che il Bari che la casa cinematografica. Un piatto ricco, senza dubbio, come alta è la richiesta.

Sebbene la società azzurra non sia sul mercato, gli investitori statunitensi si sono animati ed hanno iniziato a fare le proprie valutazioni. In particolare, l’idea è quella di spingere Paul Elliott Singer a cedere definitivamente l’AC Milan e puntare sul Napoli, ovviamente proponendo la cifra giusta per convincere De Laurentiis.

Chi è Paul Elliott Singer?

Paul Elliott Singer è un imprenditore americano, che nel 1977 ha fondato la Elliott Management Corporation, uno dei massimi fondi speculativi statunitensi, che si concentra maggiormente sull‘azionismo attivista e sull’acquisizione di imprese con margini di miglioramento e di debiti sovrani.

Il suo patrimonio, secondo una stima fatta da Forbes nel 2021, è di 4,3 miliardi di dollari. Con questa cifra, Singer figura al 222° posto tra gli uomini più ricchi degli Stati Uniti d’America e in 665° posizione in una classifica globale.

Paul Singer è anche attivo in ambito filantropico, specialmente a sostegno della comunità LGBT, per la quale agisce finanziariamente con oltre 10 milioni di dollari.

L’esperienza con il Milan

Il suo nome non è nuovo allo scenario calcistico italiano, perché nel 2018 ha acquisito il 99,7% delle quote del Milan. Più precisamente nell’aprile del 2017 è intervenuto con un prestito last minute di 303 milioni di dollari (180 milioni al proprietario Yonghong Li e 123 milioni al club), ottenendo in cambio un pegno su tutte le azioni del Milan. Nell’anno successivo poi, l’imprenditore è divenuto a tutti gli effetti proprietario del club rossonero, investendo in quest’ultimo circa 170 milioni di euro per estinguere i debiti della società.

FOTO: Getty Images, Milan – Stefano Pioli

È di ieri, invece, la notizia della cessione del club campione di Italia ad un altro magnate della borsa di Wall Street: Gerry Cardinale, capo di RedBird Capital Partners. Quest’ultimo ha acquistato l’AC Milan dal precedente proprietario per un valore di 1,3 miliardi di euro.

La Elliott Management Corporation, quindi, dopo aver portato il Milan allo scudetto, potrebbe essere interessata a tornare sulla scenario della Serie A, guardando al Napoli. Per convincere De Laurentiis alla vendita, però, sarebbe necessaria un’offerta tale da non lasciare alternative al patron azzurro.