Clamoroso in casa Salernitana: Sabatini verso l’addio al club

La stagione 2021/2022 si è appena conclusa e le società iniziano a preparare quella che sta per arrivare. In casa Salernitana si festeggia ancora per la miracolosa salvezza e si vuole allestire una buona squadra per il secondo anno consecutivo in Serie A. Ma c’è una notizia che può stravolgere tutto nel club campano.

Walter Sabatini (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Walter Sabatini è arrivato a Salerno a gennaio, una volta che la società è stata acquistata da Danilo Iervolino. Il direttore sportivo è stato uno degli uomini chiave per la salvezza, portando a gennaio giocatori del calibro di Ederson e Verdi, fondamentali per la salvezza.

Ma oggi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: Sabatini è pronto a lasciare la Salernitana. Il motivo di questo addio? Alcune divergenze con il presidente Iervolino che sono degenerate e hanno portato la società a prendere una scelta drastica: l’allontanamento di Sabatini.

Per ora, non c’è nessuna ufficialità, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare comunicati da una delle due parti.