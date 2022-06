Mertens-Lazio: la priorità del belga e l’obiettivo del club!

Si accosta sempre più spesso il nome di Dries Mertens a quello della Lazio, squadra in cui il belga potrebbe rincontrare il suo ex allenatore Maurizio Sarri. La sensazione prevalente, però, è che la priorità dell’attaccante numero 14 in questo momento sia quella di trovare un accordo per il rinnovo con il Napoli. Qualora poi le parti non dovessero concordare, allora Mertens cercherà una nuova destinazione.

FOTO: Getty Images, Dries Mertens

L’edizione odierna del Corriere dello sport, infatti, smentisce l’idea che la Lazio sia sulle tracce del belga. L’idea del club capitolino è quella di puntare su Cabral, o acquistandolo a 4-5 milioni o chiedendo un prestito fino a luglio.

Non è definita dunque alcuna trattativa con Dries Mertens, che per il momento resta in attesa del Napoli. In questa settimana dovrebbero inoltre incontrarsi nuovamente le parti per cercare di raggiungere un accordo, tra fattori economici e soprattutto possibilità di gioco in campo. La priorità di Mertens è quella di essere utile alla causa e dunque giocare il più possibile.