Affare Ostigard: Giuntoli convinto prepara l’offerta, la cifra

Con il ritorno di Tuanzebe al Manchester United, una delle priorità del Napoli, indipendentemente dalla permanenza o meno di Kalidou Koulibaly, è riempire il quarto tassello dei difensori centrali. Il calciatore inglese ha avuto una permanenza decisamente limitata in casa azzurra, senza riuscire mai a integrarsi concretamente nel gruppo di Luciano Spalletti. Per lui, anche a causa di un infortunio, infatti, solo 1 presenza con la maglia del Napoli.

FOTO: Getty Images, Ostigard

Importante ora per il ds Cristiano Giuntoli è trovare un sostituto che riempia questa casella vuota. Il primo nome che spunta sul taccuino è quello di Leo Ostigard, centrale norvegese del Brighton, che a partire da gennaio ha giocato nel Genoa per dare il suo contributo alla causa salvezza. Il giovane difensore centrale di 22 anni piace molto al Napoli, che tratta per chiudere l’affare con il club inglese.

Secondo quanto riportato dall’edizione napoletana di Repubblica, l’offerta fatta dal Napoli alla società britannica è di 3 milioni più bonus, più un’eventuale percentuale sulla futura cessione ad un’altra squadra. Sempre in linea con quanto scritto dal quotidiano, il giocatore spinge per andare al Napoli, essendosi trovato bene a giocare nel campionato italiano.