Notizia da Wall Street su De Laurentiis: la richiesta è di due miliardi!

Non è una novità il fatto che dall’America arrivino grossi investitori pronti a puntare sulle squadre di Serie A, ultimo tra tutti Gerry Cardinale, che ieri ha firmato per acquistare l’AC Milan. L’interesse per i club italiani oltreoceano è focalizzato ad oggi su ben tre società, quali Sampdoria, da mesi presente nelle agende di alcune holding americane, e Napoli e Fiorentina.

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, che sottolinea però che al momento solo il club di Massimo Ferrero è sul mercato. Il quotidiano riporta anche la notizia arrivata da Wall Street per la quale il Presidente del Napoli avrebbe chiesto 2 miliardi di euro, mettendo sul banco Napoli, Bari e casa cinematografica.

Non è chiaro se si trattasse di una provocazione o meno, ma sta di fatto che il Napoli ha sicuramente riscosso successo e attirato interesse. Qualora in futuro dovesse aprirsi uno spiraglio, si potrebbe giungere a rapide conclusioni, come quanto successo con il Milan.