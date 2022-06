Pistocchi: “Il vero problema del Napoli, per questo non ha vinto lo scudetto”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Ecco quanto evidenziato:

“Il fatto che la moneta sia vile quando bisogna sborsarla mi fa ridere moltissimo perché è tutta una commedia, un ruolo che viene recitato da un uomo bravo come De Laurentiis. Per fare uno step successivo, al presidente del Napoli manca qualcosa, tra cui la comunicazione. Questo è il personaggio e bisogna accettare il fatto che reciti questa parte. Deve però fare una cosa: parlare chiaramente con la gente.

FOTO: Getty – De Laurentiis Napoli

“De Laurentiis è un bravissimo commerciante e per questo tratta i rinnovi di contratto facendo prima capire di non essere interessato, pur se è interessato. Non penso che Spalletti sia disposto ad allenare una squadra depotenziata e priva di Osimhen, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz”.

“Il Napoli ha giocato il miglior calcio per gran parte del campionato, è mancata un po’ di personalità e questo è il limite del Napoli che nei momenti decisivi manca della cazzimma necessaria”.