Il Napoli riparte dai giovani: tutte le idee di Giuntoli per il prossimo anno

Il progetto del Napoli mira per il prossimo anno ad integrare i giovani nella prima squadra e a definire un organico omogeneo e completo. L’idea è quella di far rientrare coloro che hanno fatto esperienza in altre squadre, distinguendosi particolarmente, e premiare qualcun altro dalla Primavera.

A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello sport.

Confermato Alessandro Zanoli, che sarà la prima alternativa a Di Lorenzo, senza avere la concorrenza di Malcuit che saluterà Napoli. Il giovane classe ’00 ha già disputato 12 presenze in maglia azzurra con la prima squadra, presentandosi come un degno sostituto del numero 22 del Napoli.

FOTO: Getty Images, Gaetano

Rientrerà a Napoli anche Gianluca Gaetano dalla Cremonese, con cui ha realizzato 7 gol e 5 assist in 35 presenze. Spalletti lo apprezza come giocatore soprattutto per la sua capacità di giocare sia come mezzala che come trequartista. Altro rientro importante sarà quello di Alessio Zerbin, convocato anche lui da Mancini in nazionale, e reduce da un’esperienza con il Frosinone.

Potrebbero trovare spazio, inoltre, anche alcuni ragazzi della Primavera, che hanno appena conquistato la salvezza nel campionato. In particolare, Giuseppe Ambrosino, premiato come miglior marcatore con le sue 19 reti (e 5 assist), e Idasiak, portiere titolare nella squadra di Frustalupi.