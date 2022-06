Juventus alla ricerca di un vice-Vlahovic: valuta un ex Napoli!

La Juventus è a lavoro per fornire la rosa più completa possibile a Max Allegri per il prossimo anno, per puntare ad un migliore piazzamento in classifica e a buoni risultati in Champions League. Già in stadio avanzato è la trattativa per Paul Pogba, il cui ritorno in casa bianconera è altamente probabile, e l’idea Angel Di Maria, che ha salutato il PSG.

FOTO: Getty Images, Milik

Per quanto riguarda l’attacco, la Juventus si guarda intorno per cercare un possibile vice-Vlahovic, che possa dare fiato al giovane ex Fiorentina nel corso dei vari impegni in campionato e infrasettimanali. Nel corso di questo campionato l’attaccante serbo si è distinto particolarmente realizzando ben 24 gol e 5 assist.

Tra i profili presi in considerazione figura quello di Arek Milik, ex Napoli attualmente impegnato al Marsiglia. L’attaccante polacco classe ’94 ha realizzato nel corso di questa stagione 7 reti e 2 assist in 23 partite ed è sempre piaciuto alla dirigenza della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, un’offerta tra i 10 e i 15 milioni potrebbe bastare per riportarlo in Serie A.