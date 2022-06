A lavoro in Comune: cittadinanza onoraria per un calciatore del Napoli!

Volgono al termine diverse storie d’amore quest’anno per il Napoli, che sembra quasi chiudere un capitolo importante nella storia del club. Con la cerimonia d’addio fatta per il capitano Lorenzo Insigne, non è detto che siano finite le lacrime da versare per i tifosi azzurri. In bilico, infatti, è anche il futuro di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, due calciatori simbolo degli ultimi anni, amatissimi dai supporter partenopei.

Koulibaly Napoli (Getty Images)

In segno proprio di questo legame con la città e dell’impegno attivo a favore dei più deboli e contro le discriminazioni, in Comune si sta lavorando per dare al difensore numero 26 del Napoli la cittadinanza onoraria. A riportarlo è l’edizione napoletana di Repubblica, che evidenzia anche le parole usate dal Sindaco Manfredi: “Kalidou se la merita, nessun dubbio: è un ragazzo straordinario, ama Napoli e lo ha sempre dimostrato“.

Al di là del talento calcistico e del lavoro speso sul campo per la maglia azzurra, Koulibaly si è sempre impegnato nel sociale per contrastare ogni forma di discriminazione.