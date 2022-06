Amichevoli Castel Di Sangro: spunta un’altra possibile avversaria del Napoli!

Il Napoli sarà in ritiro per ben 4 settimane per realizzare la preparazione atletica in vista di un campionato che partirà nel weekend di ferragosto e di una Champions League che richiederà un considerevole dispendio di forze.

Gli azzurri saranno ospiti del Trentino, precisamente a Dimaro in Val di Sole, come sempre da 11 anni a questa parte, dall’8 al 19 luglio. Successivamente la seconda fase del ritiro avrà luogo a Castel Di Sangro dal 17 luglio al 6 agosto, dove si terranno anche una serie di amichevoli con squadre internazionali, come anticipato dal Presidente Aurelio De Laurentiis.

FOTO: Castel Di Sangro

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno informa che ieri il preparatore atletico Sinatti e il vice di Spalletti Domenichini hanno svolto un sopralluogo proprio in Abruzzo per iniziare ad ipotizzare le prime forme della preparazione atletica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, inoltre, un’altra probabile avversaria per le amichevoli, oltre il Lione, già annunciata come papabile ospite a Castel Di Sangro, dovrebbe essere il Mallorca. Squadra di Liga che ha concluso il suo percorso nel campionato maggiore quest’anno in 16esima posizione a 39 punti, conquistando la salvezza.