Rinnovo Mertens: Napoli in attesa, più di un’alternativa per il belga!

Ancora lontana dal volgere al termine la trattativa per il rinnovo di Dries Mertens, che, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, potrebbe salutare Napoli e i suoi tifosi a breve.

Il belga ha manifestato la sua intenzione di voler restare in casa azzurra, ma per farlo ha bisogno di una serie di garanzie, non solo sul piano economico. L’attaccante classe ’87, a ben 35 anni, ha la richiesta di giocare e di non restare relegato in panchina per troppe partite. Spalletti ha già indicato il suo rinnovo come una priorità, ma l’ultima parola spetta al giocatore e a De Laurentiis.

FOTO: Getty Images, Mertens

Secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere dello sport, il Napoli offre al belga un prolungamento di un anno con un ingaggio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni, mentre Mertens punta ad un biennale.

Non mancano, inoltre, le alternative al calciatore azzurro, ampiamente corteggiato in giro per il mondo. Su di lui, infatti, ci sono club in Brasile, Qatar e Dubai.