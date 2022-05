Calciomercato Napoli, a sorpresa può arrivare un giocatore dal Genoa

Arrivato in prestito al Genoa dal Brighton, Leo Østigard, il classe ’99 norvegese, ha collezionato ben 14 presenze in Serie A con il Grifone, mettendosi in mostra ed attirando su di sé l’interesse del Napoli, e non solo.

Malgrado la disastrosa stagione, che ha visto il Genoa retrocedere in serie B dopo ben 15 anni, sicuramente una delle poche note positive, specialmente del reparto difensivo, sono state le prestazioni di Østigard. Il difensore, benché i suoi 184cm, ha mostrato grande forza fisica, oltre ad uno spiccato senso della posizione.

FOTO: Getty – Ostigard Genoa

Nonostante uno stile di gioco molto duro e ad alta intensità ha dimostrato anche di essere un giocatore abbastanza pulito, collezionando appena 2 cartellini gialli ed un rosso. Un prospetto giovane che, sotto la guida del mister Spalletti e compagni del calibro di Koulibaly, può crescere e migliorare ulteriormente.

Sembrerebbe però che la società 777 Partners, tramite le dichiarazioni del presidente Zangrillo, sia intenzionata a risalire subito nella massima serie e quindi ci sarebbe la volontà di mantenere in rosa il difensore di Molde.

Lorenzo Golino