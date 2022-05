Ospina: non solo Napoli e Real Madrid, c’è un altro club sul portiere azzurro

Il mercato del Napoli è in attesa di conoscere l’esito di alcuni rinnovi importanti, quali Ospina, Mertens e Koulibaly. Calciatori centrali nella rosa azzurra e richieste esplicite di Spalletti, che però attendono la definizione di un accordo difficile da trovare.

In particolare, il portiere del Napoli David Ospina, con il contratto in scadenza il 30 giugno, non ha ancora dato risposte al presidente De Laurentiis, così come rivelato da quest’ultimo nel corso della conferenza stampa di ieri. Il colombiano, infatti, è partito con la propria nazionale senza rispondere alla chiamata del patron del Napoli.

FOTO: Getty Images, Ospina

Il giocatore è in attesa di una risposta dal Real Madrid, che pare avesse mostrato un interesse nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello sport, questa non è l’unica offerta giunta alla porta di David Ospina: anche un club messicano, infatti, ha manifestato la volontà a volerlo in rosa.

Da sottolineare, però, anche la volontà del portiere del Napoli, che ha come priorità sicuramente quella di restare a giocare in Europa.