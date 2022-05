Monza pronto alla Serie A: piace un giocatore del Napoli!

Conquistata la promozione in Serie A, il Monza di Silvio Berlusconi è pronto a porre le basi per un calciomercato di alto livello degno del maggiore campionato italiano.

Le idee sono numerose e i nomi proposti sono diversi, ma l’esigenza primaria è quella di definire i rinforzi giusti alla formazione di Giovanni Stroppa. Si guarda innanzitutto in casa Milan, dove non dispiacerebbe ovviamente l’idea Ibrahimovic, qualora non dovesse proseguire con i rossoneri, e soprattutto Messias, già allenato dal tecnico lombardo.

FOTO: Getty Images, Ounas

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, un altro giocatore che piace molto in casa Monza è l’algerino Adam Ounas, già sondato in questa stagione. Il calciatore del Napoli classe ’96 è stato adoperato poco da Luciano Spalletti nel corso di questo campionato, collezionando solo 15 presenze in maglia azzurra.

Non è da sottovalutare, quindi, la possibilità di una sua cessione a favore del neopromosso Monza, che intanto però continua a valutare altre alternative. Interessa, infatti, anche Roberto Piccoli, che già a gennaio aveva parlato con Berlusconi, prima di essere ceduto in prestito al Genoa.