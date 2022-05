Clamorosa ipotesi, Fabian Ruiz come Milik: c’entra la Juve

Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, ha il contratto in scadenza nel 2023. La politica attuata dalla società di abbassare il monte ingaggi complessivo non aiuta di certo la situazione rinnovi in casa Napoli.

Come Fabian anche Mertens, Ospina e Koulibaly stanno trattando con il club per cercare di trovare la soluzione giusta che possa andar bene ad entrambe le parti.

Fabian Ruiz (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

In particolare, per Fabian, come ammesso dallo stesso presidente De Laurentiis, c’è stato un incontro con gli agenti che a breve dovrebbero dare risposta al patron azzurro. Tuttavia, come riportato da Sky, il rinnovo in realtà sembra essere tutt’altro che scontato e per questo motivo la Juventus pare abbia mostrato un primo interessamento per il giocatore.

Inoltre, c’è anche un’altra possibilità: come Milik anche Fabian potrebbe finire fuori rosa se non dovesse trovare né l’accordo con il Napoli né con altre società. Ovviamente una soluzione che tutti sperano possa non avverarsi mai e che sia il Napoli che Fabian possano giungere ad un accordo che faccia tutti contenti.